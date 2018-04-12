Определение не стандартных VNC портов

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Нужен софт для определения IP адресов с открытым VNC сервером на нестандартных портах. 

Желательно линукс, но не принципиально

Результат софта должен быть примерно такой 

1.1.1.1:45251 

1.1.1.2:12221 

1.1.1.3:12201

6 лет назад
dr3amunyk
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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