Программа для работы с цифровым сигналом

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка140 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

написать программу которая будет сокращать полный перебор при определении правильной перекодировки путем направленного перебора

6 лет назад
kat_saulyak
Сауляк 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужно сделать клиентскую программу.

    Точно не знаю какое решение нам надо и на какой языке программирования это можно сделать.  У нас есть база машин (mysql), которая все время пополняется.  Мы принимаем машину, а потом выдаем.  Эти все данные нужно всегда загружать на ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Реализовать три метода мажоритарного резервирования

    По примеру прикреплённой схемы нужно создать адаптивный мажоритарный элемент (2 из 3), в котором на 3 резервных модуля подаем идентичные данные(0 или 1), а так же подаем сигнал ошибки, чтобы хотя бы один из трёх ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Работа с данными сайта "opskins" PUBG

    Написание программы для смены цен вещей на продаже (покупка не нужна), понижение до выставленного порога, выравнивание под другие цены, если сторонние продажи стали ниже порога. Требуются навыки, взятия любых данных с сайтов, создание базы, обработка ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • GUI или полноценное приложение на C#

    Есть готовая логика для решения задач линейного программирования в виде VS проекта, но интерфейс консольный, со всеми вытекающими. Нужен, по сути, редактор json файла, представляющего из себя данные проекта на базе DevExpress WinForms, лицензия или её ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Формула Excel

    Дано: Таблица1 - Заказы Столбец1 - Код клиента (целое положительное число) Столбец2 - Заказ (сумма в рублях) Сортировка отсутствует, может быть несколько заказов с одним и тем же кодом клиента. Таблица2 - Отчет Столбец1 - Код клиента Задача: Сформировать в Отчете Столбец2- Сумма ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать расширение и пройти модерацию в Google Chrome Store

    $200

    1) Умение написать расширение для Google Chrome браузера 2) Наличие готовых работ - обязательно 3) Обязательно иметь опыт публикации расширений Интернет-магазин Chrome 4) Уметь обновлять расширения в Интернет-магазине Chrome

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Распознаватель музыкальных инструментов

    Добрый день! Нужно создать функционал распознавания музыкальных инструментов в треке. Заходим на страницу, выбираем mp3 файл или вставляем ссылку на youtube, система выполняет действия, которые позволят после обработки показать названия музыкальных инструментов, используемых в треке. ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка программы

    Программа учета товаров: CIII 2006 Alpha Edition. Автор Олег Кутчиев. На данный момент программа не поддерживается, автор по мылу не отвечает.   Есть функционал продажи товаров, подключаются кассовые аппараты. Что требуется: создать вариант оплаты покупателем (грубо-приближенно: нал/безнал/смешанно ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсер СБИС

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/WyomingCPA/portfolio/prikladnoe-po-23/parser-sbis-2042961/]Пример работы [/url]

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад