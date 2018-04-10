Формула Excel

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Дано:

Таблица1 - Заказы

Столбец1 - Код клиента (целое положительное число)

Столбец2 - Заказ (сумма в рублях)

Сортировка отсутствует, может быть несколько заказов с одним и тем же кодом клиента.

Таблица2 - Отчет

Столбец1 - Код клиента

Задача:

Сформировать в Отчете Столбец2- Сумма заказов

То есть надо взять "Код клиента" из Таблицы2, найти все его вхождения в Таблице1 и записать в Таблицу2 сумму соответствующих ему значений "Заказ".

Задачу желательно решить для Excel Starter. Если не ошибаюсь, макросы там не поддерживаются.

6 лет назад
Shizgara
Андрей 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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