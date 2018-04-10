Написать парсер для одного тур сайта

ЗАДАЧА

Написать парсер для сайта _booksurfcamps.com

Который бы работал либо на серваке,

либо можно было запускать на маке.

На выходе CSV с 7 колонками

1 Название организотора [selina]

2 Ссылка на профиль [_booksurfcamps.com/selina]

3 Количество листингов [39]

4 Количество reviews [18]

5 Количество Testimonials [3]

6 Город [Casco Viejo, Panama City]

7 Страна [Panama]

Скрин прикрепил.

Сложность в том, что на сайте нет отдельного листинга с организаторами. Есть листинги всех туров, и уже по URL тура можно определить организатора. Структура урлов там следующая

ввв.сайт.com/организатор/листинг

ДЕДЛАЙН

Неделя

БЮДЖЕТ

Пишите сами. Есть вероятность что дальше мы будем усложнять этот парсер с вашей помощью и добавлять туда и сами листинги тоже. Так что это может перерасти в продолжительное сотрудничество.

ОПЛАТА

ЯД / Upwork

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Пара слов о себе и своем опыте и парсерах которые вы писали.

Примерная стоимость и сроки для всего что я описал выше.

Телеграм или скайп для связи.