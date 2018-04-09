Доработка Геосервиса для такси

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Требуется разработчик на C#

Обязанности: 

  Разработка (доработка) геосервера для службы такси

Требования: 

  - Опыт разработки ASP.NET MVC приложений (.NET Core)

  - PostgreSQL + PostGIS

  - Знание Linq2db

  - Опыт работы с Git и Jira

  - Желательно знание JavaScript и опыт работы с Vue.js

  - Опыт разработки от 2х лет

  - Полная занятость на время выполнения задач.

6 лет назад
Vasya2
62 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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