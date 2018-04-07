Фото сервер

Скорее идея ,чем задание ,разместил для оценки стоимости ,если есть желание взяться готов обсудить,Нужен человек с опытом не только по программированию но и немного по железу (видео IP камерам). Нужно будет совмещение с уже готовым ПО http://www.quartech.ru

Здесь бываю редко ,быстрее отвечу в почту на сайте