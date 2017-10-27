Доработать мобильное приложение на платформе Битрикс

Доброго времени суток! Заказ срочный. Нужен индикатор тех анализа SAR. talib по непонятным причинам не дает те же данные что и Trading View по SAR индикатору. Нужно сделать SAR индикатор на Python. Материалы: https://vpluse.net/trendovye-indikatory/268-parabolic-sar-torgovlya-primenenie-modifikatsii https://github.com/mrjbq7/ta-lib https://www.fxteam.ru/forex-library/technical-analyse/parabolic-sar/ Данные по свечам: https://api.bitfinex.com/v2/candles/trade:30m:tBTCUSD/hist Вот так эта команда запускается ...