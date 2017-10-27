По примеру прикреплённой схемы нужно создать адаптивный мажоритарный элемент голосования (2 из 3), в котором на 3 резервных модуля подаем идентичные данные(к примеру 0 или 1), но так же подаем сигнал ошибки рассогласования, чтобы хотя ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработать мобильное приложение на платформе Битрикс. Необходимо в приложении сделать правки по тз. https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.fishbusiness.app Делаем на тестовом сайте, далее переносим на основной. Тз предоставлю кандидатам.
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