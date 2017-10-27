Реализовать мажоритарный элемент голосования тремя методами

По примеру прикреплённой схемы нужно создать адаптивный мажоритарный элемент голосования (2 из 3), в котором на 3 резервных модуля подаем идентичные данные(к примеру 0 или 1), но так же подаем сигнал ошибки рассогласования, чтобы хотя бы один из трёх модулей отказал и выдал на выходе неверный результат.

Выходные данные из трёх модулей передаются мажоритарному элементу(алгоритму голосования), который должен объединить эти 3 результата, спрятать отказавший, используя ряд методов (среднего значения, центральной переменной, взвешенного среднего значения, взвешенного значения по предыстории среднего значения или метод адаптивного мажорирования) и выдать на выходе какое-то значение.

В этой работе мне нужно использовать два классических метода, приведенных выше, а третьим должен быть метод Тригга и Лича с использованием контрольного сигнала.

В конце работы нужно вывести соответствующие графики, которые будут показывать какой метод лучше работает при отказе модуля(модулей).

Для более детального ознакомления так же прикреплю PDF файл, в котором подробно описывается процесс работы и все классические методы мажоритарного резервирования.

Информация про метод Тригга и Лича со всеми формулами так же есть во вложениях.

Работу желательно выполнить в программе статистического анализа со встроенным языком Visual Basic:

(StatSoft Statistica v6.0, v7.0 или выше).

В ней реализованы все возможные функции для статистической обработки данных и есть возможность построения графиков.

Возможно выполнение работы и в других программах / на других языках.

Срок работы 5-6 дней.

Цену так же можно обговорить, если не устраивает.