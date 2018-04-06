Небольшая правка в программе для excel файлов

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Вообщем ситуация такая. Есть программа для обработки прайс листа, но поставщик внёс какие то изменения в прайс, в результате чего программа перестала работать. Необходимо внести правки в программу. Скорее всего C#. Во вложении файлы Обрабатываемый прайс - price, контрольный прайс - oc_product, приложение PriceProcessor.

6 лет назад
alexandrkv
Александр 
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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plasma
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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$20
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