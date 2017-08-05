alexandrkv

Вообщем ситуация такая. Есть программа для обработки прайс листа, но поставщик внёс какие то изменения в прайс, в результате чего программа перестала работать. Необходимо внести правки в программу. Скорее всего C#. Во вложении файлы Обрабатываемый ...
Действие аккаунта приостановлено!
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$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
Для сайта на Open Cart 2.3 нужно сделать "конструктор конфигурации ПК" по образу вот этого [url=http://www.ironbook.ru/constructor]http://www.ironbook.ru/constructor[/url] (или другой вариант - вот [url=https://www.dns-shop.ru/configurator/]https://www.dns-shop.ru/configurator/[/url]) В шаблоне уже прописаны фильтры по атрибутам товаров и пр., нужно (как я полагаю) - создать ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть два файла Excel, в одном база кодов товара (Price В), в другом прайс (Price А) с новыми ценами. Задачи: 1. Сравнить два файла по кодам товара и одинаковые вывести в отдельный файл в формате *.xml ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
6 лет назад
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$15
10 баллов
6 лет назад
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Ответный отзыв
Всё было сделано быстро и чётко, в соответствии со всеми требованиями. Работает программка даже быстрее чем я ожидал. Огромное спасибо этому человеку!!! Советую и Рекомендую!!!