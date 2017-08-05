alexandrkv

Для сайта на Open Cart 2.3 нужно сделать "конструктор конфигурации ПК" по образу вот этого [url=http://www.ironbook.ru/constructor]http://www.ironbook.ru/constructor[/url] (или другой вариант - вот [url=https://www.dns-shop.ru/configurator/]https://www.dns-shop.ru/configurator/[/url]) В шаблоне уже прописаны фильтры по атрибутам товаров и пр., нужно (как я полагаю) - создать ...