alexandrkv

Александр alexandrkv

 
39 летРоссия/Брянск
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Небольшая правка в программе для excel файлов

    Вообщем ситуация такая. Есть программа для обработки прайс листа, но поставщик внёс какие то изменения в прайс, в результате чего программа перестала работать. Необходимо внести правки в программу. Скорее всего C#. Во вложении файлы Обрабатываемый ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Конфигуратор для ПК на опенкарт pro 2.3

    Для сайта на Open Cart 2.3 нужно сделать "конструктор конфигурации ПК" по образу вот этого [url=http://www.ironbook.ru/constructor]http://www.ironbook.ru/constructor[/url] (или другой вариант - вот  [url=https://www.dns-shop.ru/configurator/]https://www.dns-shop.ru/configurator/[/url]) В шаблоне уже прописаны фильтры по атрибутам товаров и пр., нужно (как я полагаю) - создать ...

    OpenCart
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Макрос обновления цен в таблице Excel из другой таблицы Excel

    Есть два файла Excel, в одном база кодов товара (Price В), в другом прайс  (Price А) с новыми ценами.  Задачи: 1. Сравнить два файла по кодам товара и одинаковые вывести в отдельный файл в формате *.xml ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
plasma
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Небольшая правка в программе для excel файлов
Чёткая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую Александра как ответственного заказчика.
Всё сделано быстро и качественно! Рекомендую!
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shapod
Денис 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Макрос обновления цен в таблице Excel из другой таблицы Excel
Задача была поставлена точно. Все необходимые материалы предоставлены. Оплата проведена своевременно Рекомендую
Всё было сделано быстро и чётко, в соответствии со всеми требованиями. Работает программка даже быстрее чем я ожидал. Огромное спасибо этому человеку!!! Советую и Рекомендую!!!
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