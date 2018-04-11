ПО для получения данных из sqlite БД и передачи их в виде HTTP запроса

Прикладное ПОЗавершен6 заявок249 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть база данных sqlite. В базу с какой-то периодичностью дописываются данные.

Что необходимо реализовать:

1) Проверка в реальном времени добавились ли строки в определённую таблицу базы

2) Если добавились, взять из этих строк определённые Значения

3) Отправить запрос в виде http://username:password@serverIP:port/api/createEvent?source=Значение1&caption=Значение2&description=Значение3 

4) Возможность смены частей запроса (username, password, serverIP, port)

SQLite
6 лет назад
guest_15228481845522
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
knight2007
Владимир 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$20
3 дня
Быстро. Качественно. Отличная работа.
Все отлично. Хороший заказчик.