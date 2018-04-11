Задача выглядит так, есть логи получение c comport. Необходимо написать службу получения таких же данных и записи их в базу Oracle. Есть рабочий проект на делфи к одному з логов. Всего два типа логов так ...
ПО для получения данных из sqlite БД и передачи их в виде HTTP запроса
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть база данных sqlite. В базу с какой-то периодичностью дописываются данные.
Что необходимо реализовать:
1) Проверка в реальном времени добавились ли строки в определённую таблицу базы
2) Если добавились, взять из этих строк определённые Значения
3) Отправить запрос в виде http://username:password@serverIP:port/api/createEvent?source=Значение1&caption=Значение2&description=Значение3
4) Возможность смены частей запроса (username, password, serverIP, port)
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $130
Суть работы: Сравнительная характеристика мажоритарных элементов (алгоритмов голосования) и повышение их отказоустойчивости в системах автоматического управления. По примеру прикреплённой схемы нужно создать программу, в которой на 3 резервных модуля подаются идентичные данные, но с разными сигналами ...Закрыт6 лет назад
Нужно написать робота автомата, который способен принимать заявки, оплату, отправлять деньги с2с, выставлять цену в объявлениях и менять ее в зависимости от рынка. Выставляю ориентировочную стоимость работы, но она подлежит дальнейшему рассмотрению.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, ТЗ прилагается оставляйте заявки кто сможет помочь и за какие цену и сроки.Закрыт6 лет назад
Алгоритм для обнаружения речевой активности для переносных радио станциях ( matlab )Закрыт6 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/sKitty/portfolio/prikladnoe-po-23/avtomatizirovannyj-raschet-grafika-dvizheniya-poezdov-1384964/]Пример работы[/url]Закрыт6 лет назад
- $350
ТЗ: https://drive.google.com/open?id=16-lNgOsetFriWQLQ2WYSVbA4RGvPLcCN Обязательное условие: телеграм для удобного контактирования.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт6 лет назад
- $500
ТЗ во вложенииПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $175
ТЗ: https://drive.google.com/open?id=16-lNgOsetFriWQLQ2WYSVbA4RGvPLcCN Обязательное условие: телеграм для удобного контактирования.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день.нужна программа для перехвата заказов лайм такси.автовзятие предварительных заказов.Закрыт6 лет назад