ПО платежной системы

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки204 просмотра
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Нужно написать робота автомата, который способен принимать заявки, оплату, отправлять деньги с2с, выставлять цену в объявлениях и менять ее в зависимости от рынка. Выставляю ориентировочную стоимость работы, но она подлежит дальнейшему рассмотрению.

6 лет назад
Daria-zhr
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад