Надо создать ISO образ MacOS High Sierra 10.13.4 под установку на виндовую виртуалку Oracle VirtualBox, чтобы работал xcode. На старые версии из AppStore он не ставиться.

Тот у кого есть макбук может это сделать вообще без проблем, у меня его нет и на винде это не выходит, не обновляется.

https://greatech.ru/2017/10/27/how-to-install-macos-sierra-in-virtualbox-on-windows-10/ - вот инструкция как это сделать.

Исполнителю нужно будет залить на файлообменник/сервак iso-шник.