OpenCV проект

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Нужно разработать несколько видеофильтров на OpenCV (C++), подробности кандидатам.  

Опыт подобных работ  обязателен. 

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6 лет назад
guest_15204218467192
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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