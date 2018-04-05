OpenCV проект

Всем привет. Нужна программа или скрипт, суть ее должна заключаться в автоматической регистрации на одном и том же сайте, используя при этом подготовленные аккаунты. Это если коротко, кто желает поговорить индивидуально - пишите свой вк\телеграм - обговорим ...