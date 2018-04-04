Нужна программа\скрипт, срочно!

Прикладное ПОЗакрыт5 заявок270 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет.

Нужна программа или скрипт, суть ее должна заключаться в автоматической регистрации на одном и том же сайте, используя при этом подготовленные аккаунты.

Это если коротко, кто желает поговорить индивидуально - пишите свой вк\телеграм - обговорим более конкретно.

Все вполне реально и нужен хороший исполнитель, который сможет все сделать в короткие сроки.

6 лет назад
Russel1337
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад