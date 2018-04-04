Нужна программа\скрипт, срочно!

Всем привет.

Нужна программа или скрипт, суть ее должна заключаться в автоматической регистрации на одном и том же сайте, используя при этом подготовленные аккаунты.

Это если коротко, кто желает поговорить индивидуально - пишите свой вк\телеграм - обговорим более конкретно.

Все вполне реально и нужен хороший исполнитель, который сможет все сделать в короткие сроки.