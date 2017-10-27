Разработка дополнительного модуля

Разработка нового модуля "Система опросов и контроля качества обслуживания "для существующего ПО Quartech.ru.

На почту вышлю демо версию ПО ,Нужен будет договор на передачу прав и исходников.

После окончания разработки готов поговорить о дальнейшем долгосрочном сотрудничестве.Существующий проект http://www.quartech.ru написан на языке Pascal ,среда разработки - Delphi 6,базы Microsoft SQL . Тз прилагаю. Отвечу на вопросы в почте на сайте. Сроки до мая.