Написать класс С# с нужным функционалом

$50
Прикладное ПОЗавершен2 заявки232 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать класс DownloadManager для С# c методом update(), который реализовует безопасный апдейт программы.

Пошаговый алгоритм работы метода update()

1. Загружает урл https://somewebsite.com/some/file.json, с примерно таким содержимым

{

var1: value,

var2: value,

var3: value,

groupVar: base64_json,

groupVarRSAHashHEX: HEX_hash,

groupVar2: base64_json,

groupVarRSAHashHEX2: HEX_hash,

}

2. Переменные var1, var2, var3 заносит во внутренний масив, чтоб их можно было использовать в других классах, как-то типа DownloadManager.config.var1 или типа того в других классах

3. В groupVar и groupVar находяться строки, для которых нужно сгенерировать RSA подпись и проверить, чтоб она совпадала с groupVarRSAHashHEX/groupVarRSAHashHEX2. Если не совпадает - выбросить exception.

4. Если совпадает - нужно сделать base64_decode для groupVar и groupVar2, в результате получиться json вида

{

groupId: 123

group1Var1: value,

group1Var2: value,

group1Var3: value,

xorKey: someString,

group1Files: [

[

name: 'filename',

content: 'base64_encoded_content'

],

[

name: 'filename2',

url: 'http://domain.com/files/123/123123',

"emd5": "752a10022cf379ddeff7e1044eb1fd19",

"dmd5": "96ae5abe22369d13e76ad7c760d080ed"

],

]

}

5. Переменные group1Var1, group1Var2, group1Var3 нужно также сохранить во внутреннем массиве, чтоб их можно было использовать в других классах, как-то типа DownloadManager.config.var1 или типа того в других классах

6. Дальне нужно проверить, существует ли папка bin/{groupId}/ Если существует - вызывается приватный метод check, если не существует - download

7. download сохраняет файлы в папку bin/{groupId}/

Файлы бывают двух типов - текстовые и бинарные. Текстовые содержат 2 поля name - имя файла и content - base64_content.

В content также нужно заменять подстроки вида {var1} и {group1Var1} на значения из внутреннего масива

Бинарные файлы нужно вначале скачать с url, проверить md5 скачанного файла (поле emd5), проксорить файл используя xorKey, проверить md5 полученного "дешифрованного файла" - dmd5, сохранить его в bin/{groupId}/{name}

8. Check проверяет текстовые файлы (генерирует content и проверяет с содержимым на диске) и бинарные (по полю dmd5)

код для RSA шифрования можно легко нагуглить, например https://stackoverflow.com/questions/37531044/how-do-i-decode-a-base64-pcks-8-representation-of-a-private-key-in-net

6 лет назад
zhil
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
BDEsoft
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
6 лет назад
$30
1 день
Все отлично! Будем работать и дальше.
Хороший заказчик. Буду рад сотрудничать еще раз.
  • Похожие заказы

  • Реализовать мажоритарный элемент голосования тремя методами

    $130

    По примеру прикреплённой схемы нужно создать адаптивный мажоритарный элемент голосования (2 из 3), в котором на 3 резервных модуля подаем идентичные данные(к примеру 0 или 1), но так же подаем сигнал ошибки рассогласования, чтобы хотя ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программист Yii2

    Нужно доработать существующий проект на Yii2. Есть подробное написанное ТЗ. Нужен программист на yii2, который изучит ТЗ и реализует его. Выполнение проекта подразумевает соблюдение требований к коду и организации работы, написание миграций. От кандидата: хорошее знание yii2 ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программа для обработки картинок на Win7/10

    Вот перечень основных требования к программе [b]Input[/b]: картинка размером больше чем: 600х315 (png; jpeg) [b]Output[/b]:  1. Картинка с точным размером: 600х315 (png) 2. На картинку накладывается dark overlay с предопределённой прозрачностью 3. Текст на картинке, который вбивается в программе. Алгоритм ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка дополнительного модуля

    $500

    Разработка нового модуля "Система опросов и контроля качества обслуживания "для существующего ПО Quartech.ru. На почту вышлю демо версию ПО ,Нужен будет договор на передачу прав и исходников. После окончания разработки готов поговорить о дальнейшем долгосрочном сотрудничестве.Существующий проект [url=http://www.quartech.ru/]http://www.quartech.ru[/url] написан ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен программист для разработки модуля на C#

    Нужен программист для разработки модуля электронного архива со знанием:  1. C#, ASP.NET MVC  2. Entity Framework (подход Code First)  3. Javascript (желательно знание Knockoutjs)  4. Знания HTML, CSS для интеграции верстки  5. KnockOut  Тз на задачу предоставлю.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать ISO образ MacOS High Sierra 10.13.4

    Надо создать ISO образ MacOS High Sierra 10.13.4 под установку на виндовую виртуалку Oracle VirtualBox, чтобы работал xcode. На старые версии из AppStore он не ставиться. Тот у кого есть макбук может это сделать вообще без ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • OpenCV проект

    Нужно разработать несколько видеофильтров на OpenCV (C++), подробности кандидатам.   Опыт подобных работ  обязателен.  Только индивидуальные разработчики, не компании и не посредники.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужна программа\скрипт, срочно!

    Всем привет. Нужна программа или скрипт, суть ее должна заключаться в автоматической регистрации на одном и том же сайте, используя при этом подготовленные аккаунты. Это если коротко, кто желает поговорить индивидуально - пишите свой вк\телеграм - обговорим ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Небольшая правка в программе для excel файлов

    Вообщем ситуация такая. Есть программа для обработки прайс листа, но поставщик внёс какие то изменения в прайс, в результате чего программа перестала работать. Необходимо внести правки в программу. Скорее всего C#. Во вложении файлы Обрабатываемый ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад