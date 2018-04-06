Есть необходимость перейти с одной программы тестирования на Moodle. Загвоздка заключается в переводе xml файлов с тестами из старой программы в Moodle. Нужно создать программу, которая переведет тесты из xml в Moodle. В тестах присутствуют картинки и таблицы. Для редактирования ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Ситуация следующая. Ищупрограммиста с навыками C++для доработки и совершенствования проекта – бот для автоматических ставок в
букмекерских конторах.
Да, в наличии уже есть рабочийэкземпляр, написанный другим программистом по моему заданию. Бот вполне успешно
выполняет поставленные задачи, но требует дальнейшего развития, исправления
ошибок (по мере возникновения) и периодического «тех. обслуживания» (например,
если сайт БК поменял разметку). Идей и текущих недочетов для исправления много,
соответственно, и работы для потенциального исполнителя. Настроен на
долгосрочное сотрудничество. Сразу предупреждаю, что в технической части я
слабоват, поэтому ищу толкового программиста, который способен «превратить»
словесное описание задачи и идеи заказчика («нужно вот это и это, чтоб работало
так-то») в код и рабочую программу. Крайне приветствуется наличие опыта в
создании ботов для букмекерских контор и представления о сфере букмекинга,
беттинга, в принципе. Будет легче работать. По оплате договоримся: можно как за
весь объем работ, так и по мере выполнения поставленных задач.
Немного конкретики. Проектреализован как комплекс сервер-клиент. То есть, сервер принимает прогнозы («парсит»)
с почты, затем рассылает их по клиентам. В клиентах, соответственно,
реализована авторизация на сайте БК (личный кабинет, аккаунт). Как только
приходит прогноз от сервера, клиент осуществляет поиск по линии БК и совершает
покупку (делает ставку) при успешном результате поиска, предварительно пройдя встроенные
в клиент фильтры (отклонение коэффициента, тотала, форы).
Бот общается с БК на основе post иget запросов.На данный момент реализовано две БК: Марафон и bet365. В планах есть еще Pinnacle.
Жду предложений!
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