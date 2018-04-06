Бот для автоматических ставок в букмекерских конторах

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Приветствую!

Ситуация следующая. Ищупрограммиста с навыками C++для доработки и совершенствования проекта – бот для автоматических ставок в

букмекерских конторах.

Да, в наличии уже есть рабочийэкземпляр, написанный другим программистом по моему заданию. Бот вполне успешно

выполняет поставленные задачи, но требует дальнейшего развития, исправления

ошибок (по мере возникновения) и периодического «тех. обслуживания» (например,

если сайт БК поменял разметку). Идей и текущих недочетов для исправления много,

соответственно, и работы для потенциального исполнителя. Настроен на

долгосрочное сотрудничество. Сразу предупреждаю, что в технической части я

слабоват, поэтому ищу толкового программиста, который способен «превратить»

словесное описание задачи и идеи заказчика («нужно вот это и это, чтоб работало

так-то») в код и рабочую программу. Крайне приветствуется наличие опыта в

создании ботов для букмекерских контор и представления о сфере букмекинга,

беттинга, в принципе. Будет легче работать. По оплате договоримся: можно как за

весь объем работ, так и по мере выполнения поставленных задач.

Немного конкретики. Проектреализован как комплекс сервер-клиент. То есть, сервер принимает прогнозы («парсит»)

с почты, затем рассылает их по клиентам. В клиентах, соответственно,

реализована авторизация на сайте БК (личный кабинет, аккаунт). Как только

приходит прогноз от сервера, клиент осуществляет поиск по линии БК и совершает

покупку (делает ставку) при успешном результате поиска, предварительно пройдя встроенные

в клиент фильтры (отклонение коэффициента, тотала, форы).

Бот общается с БК на основе post иget запросов.На данный момент реализовано две БК: Марафон и bet365. В планах есть еще Pinnacle.

Жду предложений!

 

6 лет назад
guest_1523033809282
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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