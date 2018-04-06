Внешняя обработка в ШТРИХе

Нужно сделать внешнюю обработку в ШТРИХ-М Торговое предприятие, с помощью которой будут создаваться маркетинговые акции типа:

"При покупке товара из группы ХХХ на сумму от AAA до BBB покупателю даётся скидка на следующую одну покупку из группы товаров CCC в размере DDD% в период от FFF до GGG дней с момента покупки, для чего генерируется и печатается QR-код в чеке а также текст

"До такого-то дня Вы можете купить такой-то товар со скидкой столько-то %. Предъявите данный чек."