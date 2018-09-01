Программа для экспорта тестов в Moodle из другой программы

Есть необходимость перейти с одной программы тестирования на Moodle.

Загвоздка заключается в переводе xml файлов с тестами из старой программы в Moodle.

Нужно создать программу, которая переведет тесты из xml в Moodle.

В тестах присутствуют картинки и таблицы. Для редактирования и просмотра используется MS Infopath входящий в стандартный пакет офиса, только нужно установить шаблон.

Шаблон для просмотра и образец файла с курсом во вложении.