Программа для экспорта тестов в Moodle из другой программы

Прикладное ПОЗавершен4 заявки252 просмотра
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Есть необходимость перейти с одной программы тестирования на Moodle.

Загвоздка заключается в переводе xml файлов с тестами из старой программы в Moodle.

Нужно создать программу, которая переведет тесты из xml в Moodle.

В тестах присутствуют картинки и таблицы. Для редактирования и просмотра используется MS Infopath входящий в стандартный пакет офиса, только нужно установить шаблон. 

Шаблон для просмотра и образец файла с курсом во вложении.

5 лет назад
Dima81
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mrPuh
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
6 лет назад
$400
1 день
Проект изначально казался простым, исполнитель выполнил его быстро, но позже появились нюансы, которые никто не мог заранее предугадать и это существенно усложнило и увеличило объём работы. В процессе решения новых дополнительных задач Ильдар проявил неистовое терпение и выдержку и охотно делился своими идеями, что существенно улучшило качество конечного продукта. Ильдар всегда был на связи, давал рекомендации даже не касающихся темы проекта, мне было приятно с ним работать, рекомендую.
Напишу коротко: Дмитрий, как заказчик, имеет все необходимые положительные качества. Рад сотрудничеству и рекомендую!
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