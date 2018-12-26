Dima81

Дмитрий Dima81

 
43 годаРоссия/Сургут
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Доработка скрипта на PHP

    $30

    В парсер на PHP нужно добавить новый, более простой режим сохранения результатов парсинга. Добавить кнопку нового режима в веб интерфейс парсера. Более подробно в личке. Без предоплаты

    PHPДоработка скрипта
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсер

    Необходимо создать программку для считывания типового содержимого интернет страниц обучающей программы и преобразование тестовых заданий в xml файл. Вложенные в каждую тему материалы сохранять в отдельные папки, раскладывая по темам (Тема 1, Тема 2...) Для входа в ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсер в XML

    Необходимо создать программку для считывания типового содержимого интернет страниц обучающей программы и преобразование тестовых заданий в xml файл. Вложенные в каждую тему материалы сохранять в отдельные папки, раскладывая по темам (Тема 1, Тема 2...) Для входа в ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить кнопку с js в HTML5

    Запустите содержимое архива, в конце пройдите тестирование, на последней странице  только в случае успешного прохождения добавить кнопку "Закончить инструктаж", которая запустит js. скрипт отправлю в личку

    JavascriptHTML
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Установить алгоритм генерации хеша

    Есть хеш - b6138ebb-0b8b-42c5-853d-b7b5a7850432 37862c06-038f-46e4-8610-522cd8850e08 генерить можно сколько угодно... есть полный доступ к файлам и админке программы  Необходимо восстановить исходную строку и установить алгоритм генерации хеша

    Системное программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсер в XML

    Необходимо создать программку для считывания типового содержимого интернет страниц обучающей программы и преобразование в xml файл.  Для входа в программу надо перейти по адресу web2.olimpoks.com:9001 «Подготовка к экзамену».   Далее выбрать группу «Демо». Ввести логин: Демо-3 Пароль: iLD3hm8F Во вложении пример такого ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсер

    Необходимо создать программку для считывания типового содержимого интернет страниц обучающей программы и преобразование в xml файл.  Для входа в программу надо перейти по адресу web2.olimpoks.com:9001 «Подготовка к экзамену».   Далее выбрать группу «Демо». Ввести логин: Демо-3 Пароль: iLD3hm8F Во вложении пример такого ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Установка дополнения Edwiser Bridge и настройка для Moodle

    Хочу продавать курсы Moodle через плагин Edwiser Bridge физ. лицам и предприятиям. Moodle установлен, нужно поставить Edwiser Bridge. По физ. лицам все ясно, плагин под это и заточен, но для предприятий нужна адаптация... Для предприятий необходимо: 1. Исходное ограничение админом ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка Moodle после перехода на https

    после перехода на https начались глюки: (index):1 Access to XMLHttpRequest at 'http://---.ru/lib/ajax/service-nologin.php?sesskey=JM9wMLaTuS&amp;info=core_get_string' from origin 'https://---.ru' has been blocked by CORS policy: Response to preflight request doesn't pass access control check: Redirect is not allowed for a ...

    Ajax
    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка УТП получения удостоверений онлайн

    Нужно разработать лендинг или страницу уникального торгового предложения (УТП) направленного на выдачу свидетельств, удостоверений людям уже имеющим необходимые знания и опыт по профессии или должности. После проведения онлайн тестирования клиенту по почте приходят легитимные оригиналы ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ввести в работу сайт на WP с шаблоном xstore

    Купил классную тему ([url=https://xstore.8theme.com/demos/furniture/]https://xstore.8theme.com/demos/furniture/[/url]), еще в придачу дали кучу всяких дополнений по акции, но что бы довести все это до ума не хватает в первую очередь навыка ну и времени... Нужно наполнить шаблон моей информацией, товарами, ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Простой сайт - посредник по загрузке платных картинок

    нужно сделать сайт - посредник продающий картинки с get allstock .com  (из адреса убираем пробелы)  аналогичные сайты:  get - stock. org foto get. org От вышеуказанных сайтов он будет отличаться отсутствием регистрации, т.е. ввел id картинки или ссылку, увидел превью, оплатил, ...

    Форма обратной связи
    Интернет-магазины16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Установить на Wordpress шаблон xstore

    На сайт c установленным Wordpress нужно установить платный шаблон xstore и настроить его для дальнейшего наполнения. Если все будет на английском (не нашел в описании темы языковых вариантов), то перевести при помощи https://ru.wordpress.org/plugins/loco-translate/ (наверное...) Короче как вы поняли я не ...

    WordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отрисовка с растра в corel и доработка узора

    Нужно нарисовать в кореле картинку (см. вложение) и доработать в плане дизайна - устранить ляпы с непонятными областями. Вместо областей дорисовать листочки, тычинки, пестики... в таком же стиле.  Узор должен быть быть в 2-х вариантах: 1. как ...

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Программа для экспорта тестов в Moodle из другой программы

    Есть необходимость перейти с одной программы тестирования на Moodle. Загвоздка заключается в переводе xml файлов с тестами из старой программы в Moodle. Нужно создать программу, которая переведет тесты из xml в Moodle. В тестах присутствуют картинки и таблицы. Для редактирования ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создание юмористической анимации (мультфильм) по эскизам

    Требуется создать на основе эскизов 5 коротких сюжетоа Каждый сюжет нужно растянуть по 1 мин. Формат выходного файла gif или видео на усмотрение исполнителя. Эскизы во вложении. Дизайн и точность эскизов не важна, по согласованию можно изменить.  Требуется профи! ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров
dvikhman
43 годаКазахстан
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Установка Moodle
Оплата моментальная. Задача поставлена корректно. Рекомендую!
Быстро, качественно, не дорого. Рекомендую
Ответный отзыв
mrPuh
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$400
10 баллов
5 лет назад
Программа для экспорта тестов в Moodle из другой программы
Напишу коротко: Дмитрий, как заказчик, имеет все необходимые положительные качества. Рад сотрудничеству и рекомендую!
Проект изначально казался простым, исполнитель выполнил его быстро, но позже появились нюансы, которые никто не мог заранее предугадать и это существенно усложнило и увеличило объём работы. В процессе решения новых дополнительных задач Ильдар проявил неистовое терпение и выдержку и охотно делился своими идеями, что существенно улучшило качество конечного продукта. Ильдар всегда был на связи, давал рекомендации даже не касающихся темы проекта, мне было приятно с ним работать, рекомендую.
Ответный отзыв
shmih
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
9 баллов
9 лет назад
Считывание и преобразование содержимого страницы
Хороший заказчик, оплата без задержек, рекомендую.
Выполнил работу качественно и даже немного перевыполнил. Грамотный и упорный исполнитель.
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