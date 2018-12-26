На сайт c установленным Wordpress нужно установить платный шаблон xstore и настроить его для дальнейшего наполнения. Если все будет на английском (не нашел в описании темы языковых вариантов), то перевести при помощи https://ru.wordpress.org/plugins/loco-translate/ (наверное...) Короче как вы поняли я не ...