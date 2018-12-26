В парсер на PHP нужно добавить новый, более простой режим сохранения результатов парсинга. Добавить кнопку нового режима в веб интерфейс парсера. Более подробно в личке. Без предоплаты
- $30Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
скрипт считывает содержимое интернет страницы и сохраняет содержимое в xml нужно настроить скрипт на другую страницу этого же ресурса более подробно уже отдельноВеб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо создать программку для считывания типового содержимого интернет страниц обучающей программы и преобразование тестовых заданий в xml файл. Вложенные в каждую тему материалы сохранять в отдельные папки, раскладывая по темам (Тема 1, Тема 2...) Для входа в ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт3 года назад
Необходимо создать программку для считывания типового содержимого интернет страниц обучающей программы и преобразование тестовых заданий в xml файл. Вложенные в каждую тему материалы сохранять в отдельные папки, раскладывая по темам (Тема 1, Тема 2...) Для входа в ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Запустите содержимое архива, в конце пройдите тестирование, на последней странице только в случае успешного прохождения добавить кнопку "Закончить инструктаж", которая запустит js. скрипт отправлю в личкуВеб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Есть хеш - b6138ebb-0b8b-42c5-853d-b7b5a7850432 37862c06-038f-46e4-8610-522cd8850e08 генерить можно сколько угодно... есть полный доступ к файлам и админке программы Необходимо восстановить исходную строку и установить алгоритм генерации хешаСистемное программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо создать программку для считывания типового содержимого интернет страниц обучающей программы и преобразование в xml файл. Для входа в программу надо перейти по адресу web2.olimpoks.com:9001 «Подготовка к экзамену». Далее выбрать группу «Демо». Ввести логин: Демо-3 Пароль: iLD3hm8F Во вложении пример такого ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать программку для считывания типового содержимого интернет страниц обучающей программы и преобразование в xml файл. Для входа в программу надо перейти по адресу web2.olimpoks.com:9001 «Подготовка к экзамену». Далее выбрать группу «Демо». Ввести логин: Демо-3 Пароль: iLD3hm8F Во вложении пример такого ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Ничего придумывать не нужно, просто перенести готовый материал в презентацию и опубликовать в SCORM.Презентации5 заявокЗакрыт3 года назад
Хочу продавать курсы Moodle через плагин Edwiser Bridge физ. лицам и предприятиям. Moodle установлен, нужно поставить Edwiser Bridge. По физ. лицам все ясно, плагин под это и заточен, но для предприятий нужна адаптация... Для предприятий необходимо: 1. Исходное ограничение админом ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
после перехода на https начались глюки: (index):1 Access to XMLHttpRequest at 'http://---.ru/lib/ajax/service-nologin.php?sesskey=JM9wMLaTuS&info=core_get_string' from origin 'https://---.ru' has been blocked by CORS policy: Response to preflight request doesn't pass access control check: Redirect is not allowed for a ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно разработать лендинг или страницу уникального торгового предложения (УТП) направленного на выдачу свидетельств, удостоверений людям уже имеющим необходимые знания и опыт по профессии или должности. После проведения онлайн тестирования клиенту по почте приходят легитимные оригиналы ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт4 года назад
Купил классную тему ([url=https://xstore.8theme.com/demos/furniture/]https://xstore.8theme.com/demos/furniture/[/url]), еще в придачу дали кучу всяких дополнений по акции, но что бы довести все это до ума не хватает в первую очередь навыка ну и времени... Нужно наполнить шаблон моей информацией, товарами, ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно установить голый мудлСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
нужно сделать сайт - посредник продающий картинки с get allstock .com (из адреса убираем пробелы) аналогичные сайты: get - stock. org foto get. org От вышеуказанных сайтов он будет отличаться отсутствием регистрации, т.е. ввел id картинки или ссылку, увидел превью, оплатил, ...Интернет-магазины16 заявокЗакрыт5 лет назад
На сайт c установленным Wordpress нужно установить платный шаблон xstore и настроить его для дальнейшего наполнения. Если все будет на английском (не нашел в описании темы языковых вариантов), то перевести при помощи https://ru.wordpress.org/plugins/loco-translate/ (наверное...) Короче как вы поняли я не ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно нарисовать в кореле картинку (см. вложение) и доработать в плане дизайна - устранить ляпы с непонятными областями. Вместо областей дорисовать листочки, тычинки, пестики... в таком же стиле. Узор должен быть быть в 2-х вариантах: 1. как ...Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть необходимость перейти с одной программы тестирования на Moodle. Загвоздка заключается в переводе xml файлов с тестами из старой программы в Moodle. Нужно создать программу, которая переведет тесты из xml в Moodle. В тестах присутствуют картинки и таблицы. Для редактирования ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется создать на основе эскизов 5 коротких сюжетоа Каждый сюжет нужно растянуть по 1 мин. Формат выходного файла gif или видео на усмотрение исполнителя. Эскизы во вложении. Дизайн и точность эскизов не важна, по согласованию можно изменить. Требуется профи! ...Анимация8 заявокЗакрыт7 лет назад
используя уязвимости скрипта (или что-то другое), подобрать рабочую связку логин/пароль к ресурсу. ресурс будет сообщен только выбранному исполнителю.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад