Считывание и преобразование содержимого страницы

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен13 заявок412 просмотров

Необходимо создать программку для считывания типового содержимого интернет страниц обучающей программы и преобразование в xml файл. Для входа в программу надо перейти по адресу http://83.149.39.68:9001 и выбрать режим

«Подготовка к экзамену».

Далее выбрать группу «Демо».

Ввести логин: 01-1

Пароль: 5ijN5to0

Во вложении пример такого файла.

Программка должна устанавливаться под учеткой с самыми ограниченными правами.

11 лет назад
Dima81
44 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

shmih
44 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$200
5 дней
Выполнил работу качественно и даже немного перевыполнил. Грамотный и упорный исполнитель.
Хороший заказчик, оплата без задержек, рекомендую.

Заявки фрилансеров

shmih
44 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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