Программа для Kinect

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Закрыт3 заявки150 просмотров

1. программа с картинками\фотографиями находится в режиме ожидания с базой

2. когда человек подходит к стенду с киннектом на опр (2-3метра) расстоянии киннект включается

3. через 2 секунды делает фотографию человека, захватывая только его (все что за человеком киннект не захватывает)

4. киннект накладывает фотографию человека на фотографию которая загружена программу

5. смешанную фотографию программа отправляет в твиттер

6. после того как фотография отправлена в твиттер программа меняет картинку (из тех что заранее в нее загружены) для такой же операции но со следующим пользователем

11 лет назад
RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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