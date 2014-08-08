Программа для Kinect

1. программа с картинками\фотографиями находится в режиме ожидания с базой

2. когда человек подходит к стенду с киннектом на опр (2-3метра) расстоянии киннект включается

3. через 2 секунды делает фотографию человека, захватывая только его (все что за человеком киннект не захватывает)

4. киннект накладывает фотографию человека на фотографию которая загружена программу

5. смешанную фотографию программа отправляет в твиттер

6. после того как фотография отправлена в твиттер программа меняет картинку (из тех что заранее в нее загружены) для такой же операции но со следующим пользователем