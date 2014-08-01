Необходимо разработать Desktop приложение на java.

Задачи приложения:

Получение от сервера набора файлов в заданном формате (XML или ином), а так же контент (изображения).

Парсинг информации полученной от сервера.

Показ полученых от сервера изображений в соответствии с полученным конфиг-файлом.

Ведение логов собственного состояния

Отправка диагностической информации (логов) на сервер

Каждое приложение при установке регистрируется на сервере и сообщает информацию и себе при регистрации.

Схема:

Сервер одни - Desktop приложений много.

Более детальное ТЗ и условия сотрудничества будут обсуждаться с исполнителем.