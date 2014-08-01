Desktop приложение на Java

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт10 заявок233 просмотра

Необходимо разработать Desktop приложение на java.

Задачи приложения:

Получение от сервера набора файлов в заданном формате (XML или ином), а так же контент (изображения).

Парсинг информации полученной от сервера.

Показ полученых от сервера изображений в соответствии с полученным конфиг-файлом.

Ведение логов собственного состояния

Отправка диагностической информации (логов) на сервер

Каждое приложение при установке регистрируется на сервере и сообщает информацию и себе при регистрации.

Схема:

Сервер одни - Desktop приложений много.

Более детальное ТЗ и условия сотрудничества будут обсуждаться с исполнителем.

Java
11 лет назад
timurShneider
Тимур 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Многопоточная настройка почтовой переадресации

    Требуется многопоточный десктопный софт под ОС семейства Windows. Язык разработки c++ или delfi, на усмотрение исполнителя (c++ предпочтительнее). Кратко о задачах, которые должны выполняться программой. Необходимо заходить в интерфейс почтовых систем (их ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Программа для сбора резюме

    $100

    Написать на Python или C# приложение с GUI для сбора информации о резюме с hh.ru Сроки: 2 дня Вознаграждение: 3 500 руб Требования: Рядом с файлом программы лежит конфигурационный ...

    Python
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Экспорт из файла excel

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Есть excel файл, с текстовыми данными и изображениями. Нужно написать программу, или скрипт для этого файла, которая экспортирует данный файл (1 страницу) в текстовый файл ...

    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • C# – генерация html из xml

    Программа частично уже написана. Ссылка на проект в MS Visual Studio и дополнительные файлы: https://yadi.sk/d/UIrxNNa2YhzRC Работать предлагаю через БС. Подробности смотрите в ТЗ. Пожалуйста, сразу пишите предложения по стоимости и ...

    HTMLJavaScript
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать программу, анализатор лог-файла.

    Есть лог файл (пример скинул ниже). Требуется его анализ по параметрам. Т.е, результатом будет окошко с информацией. Объясню исполнителю - тут всё просто. Читаем строчки, берем из них параметры (часть параметров ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • C# исправить ошибки в ПО подстрочного перевода

    $50

    Пожалуйста, сразу пишите сроки стоимость выполнения работы или задавайте вопросы по заданию. В прикрепленном ТЗ есть ссылки на проект программы и все необходимые файлы. В том числе видео с ошибками. Цель программы - построчный ...

    MySQL
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложение снимать показания с весов MASSA-K

    Здравствуйте. Требуется: 1. Приложение должно снимать показания весов и передавать информацию на сайт. Строкой, например: http://192.168.1.10/?weight={вес} 2. Если страница возвращает {OK} значит сервер принял вес. Запись (информацию) можно удалять. 3. Если страница ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Поиск тега в файле

    $15

    Есть папка в ней файлы (могут быть .html .htm .php) в программе должно быть поле для ввода тега, например ввожу запускаю. Выдать должен список файлов где есть незакрытый введённый тег (в данном ...

    HTMLPHP
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад