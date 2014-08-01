Добрый день, необходим софт, который будет устанавливать стартовую страницу браузера под необходимую. Да так, чтоб его было не легко убрать эту стартовую страницу. Пример функционала как на инсталмонстре.
C# – генерация html из xml
Программа частично уже написана. Ссылка на проект в MS Visual Studio и дополнительные файлы: https://yadi.sk/d/UIrxNNa2YhzRC
Работать предлагаю через БС. Подробности смотрите в ТЗ.
Пожалуйста, сразу пишите предложения по стоимости и срокам работы.
Описание задачи:
Существует сайт подстрочного перевода Библии. Реализован на HTML с использованием скриптов JS. В
настоящее время ведутся работы над увеличением количества переведенных книг. При этом на сайте есть
справочная система по каждому слову в виде текстовых файлов специальной разметки. Есть статьи с
морфологическим разбором слова, словарные статьи словарей Дворецкого и Стронга. Однако при добавлении
новых книг перевод не выводится. Необходимо дополнить существующие словари на сайте, чтобы все слова из новых переведенных книг открывались корректно. Подробности в ТЗ.
Предлагаю разбить задачу на этапы:
1) Парсинг словарей сайта в базу – завершен
2) Парсинг словарей Стронга и Дворецкого - завершен
3) Слияние словарей, индексация исходных текстов(текстов без перевода) - завершен
4) Генерация страниц сайта
5) Dev-Testing и багфикс
Есть такое пожелание от меня – промежуточные результаты тоже высылайте. Даже если работать только что-
то небольшое будет, все равно. Очень хотим видеть прогресс. Если буду видеть, что хоть что-то делаете,
хоть понемногу, то возможно увеличение сроков, если потребуется.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО6 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть лог файл (пример скинул ниже). Требуется его анализ по параметрам. Т.е, результатом будет окошко с информацией. Объясню исполнителю - тут всё просто. Читаем строчки, берем из них параметры (часть параметров ...Завершен11 лет назад
- $2500
Необходимо доработать браузерное расширение согласно данному ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1OPYSFcaE7eYAt9qzJ3h8ZyumaLqc_cLDDTXsUKl6SyA/edit?usp=sharing Требуемые знания: git, ant, javascript, Chrome ExtensionsПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Пожалуйста, сразу пишите сроки стоимость выполнения работы или задавайте вопросы по заданию. В прикрепленном ТЗ есть ссылки на проект программы и все необходимые файлы. В том числе видео с ошибками. Цель программы - построчный ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Требуется: 1. Приложение должно снимать показания весов и передавать информацию на сайт. Строкой, например: http://192.168.1.10/?weight={вес} 2. Если страница возвращает {OK} значит сервер принял вес. Запись (информацию) можно удалять. 3. Если страница ...Завершен11 лет назад
- $15
Есть папка в ней файлы (могут быть .html .htm .php) в программе должно быть поле для ввода тега, например ввожу запускаю. Выдать должен список файлов где есть незакрытый введённый тег (в данном ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требования: • REST API • Java • Postgresql • JSON • TCP/IP • Unit Testing, и как писать хорошие unit тесты • Hipchat или аналогичные инструменты ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходимо разработать систему авторизации для пиратской версии онлайн-игры Rust, аналог Steam. Ключевые аспекты задания: 1) Разработать сам алгоритм работы данной системы авторизации; ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходим почти гуру в работе с WCF сервисами. Есть пара сервисов, код написан, код верный, но необходимо правильно сконфигурировать файл config для этих сервисов.Завершен11 лет назад
Необходимо написать программу, управляющую промышленной кондитерской печью. Интерфейс должен состоять из одного окна, в верхней части которого расположена анимация, показывающая в зависимости от режима работы программы (демо/рабочий) анимационное изображение, иллюстрирующее движение в камере печи по ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад