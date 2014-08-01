C# – генерация html из xml

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки356 просмотров

Программа частично уже написана. Ссылка на проект в MS Visual Studio и дополнительные файлы: https://yadi.sk/d/UIrxNNa2YhzRC

Работать предлагаю через БС. Подробности смотрите в ТЗ.

Пожалуйста, сразу пишите предложения по стоимости и срокам работы.

Описание задачи:

Существует сайт подстрочного перевода Библии. Реализован на HTML с использованием скриптов JS. В

настоящее время ведутся работы над увеличением количества переведенных книг. При этом на сайте есть

справочная система по каждому слову в виде текстовых файлов специальной разметки. Есть статьи с

морфологическим разбором слова, словарные статьи словарей Дворецкого и Стронга. Однако при добавлении

новых книг перевод не выводится. Необходимо дополнить существующие словари на сайте, чтобы все слова из новых переведенных книг открывались корректно. Подробности в ТЗ.

Предлагаю разбить задачу на этапы:

1) Парсинг словарей сайта в базу – завершен

2) Парсинг словарей Стронга и Дворецкого - завершен

3) Слияние словарей, индексация исходных текстов(текстов без перевода) - завершен

4) Генерация страниц сайта

5) Dev-Testing и багфикс

Есть такое пожелание от меня – промежуточные результаты тоже высылайте. Даже если работать только что-

то небольшое будет, все равно. Очень хотим видеть прогресс. Если буду видеть, что хоть что-то делаете,

хоть понемногу, то возможно увеличение сроков, если потребуется.

HTMLJavaScript
11 лет назад
primat87
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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