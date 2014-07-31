Требуется Rest API эксперт

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок159 просмотров

Требования:

• REST API

• Java

• Postgresql

• JSON

• TCP/IP

• Unit Testing, и как писать хорошие unit тесты

• Hipchat или аналогичные инструменты

Вы должны знать:

• Agile/Kanban, и Scrum методологиями

• Scrum инструменты (Jira, etc.)

• Maven

• Git

• Linux

• Как работает веб

• Continuous Integration

Является плюсом, если вы владеете:

• Hibernate

• Tomcat/Jetty

• Cassandra

• AWS/SNS/RDSY

Отдается предпочтение кандидатам из Беларуси и ближайших стран.

GitJavaLinuxPostgreSQL
11 лет назад
jazzteam
Алексей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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