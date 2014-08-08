Необходимы 2-3 специалиста в Vaadin достойного уровня, которые имеют реальный и подтверждаемый опыт в Vaadin, Hibernate, SQL. Полный рабочий день. Отдается предпочтение кандидатам из Беларуси и ближайших стран.
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требования: • REST API • Java • Postgresql • JSON • TCP/IP • Unit Testing, и как писать хорошие unit тесты • Hipchat или аналогичные инструменты Вы должны знать: • Agile/Kanban, и Scrum методологиями • Scrum инструменты (Jira, etc.) • Maven • Git • Linux • Как работает веб • ...Закрыт9 лет назад
Требования: Опыт работы от 3-х лет в должности аналитика в сфере автоматизации органов сектора государственного управления, или разработки корпоративных информационных систем. Ответственность, хорошие навыки общения, порядочность, креативный склад ума, активность, нацеленность на конечный результат, умение работать в ...Закрыт9 лет назад
Необходим специалист по Liferay высокого уровня, который имеет реальный и подтверждаемый опыт Liferay имплементаций и кастомизаций (портлеты, server-side логика, использование UI библиотеки от Liferay, хорошее владение архитектурой Liferay) для оказания консультационных услуг нашей компании по ...Закрыт9 лет назад
Инновационная технологическая IT-компания (Agile Java Development), занимающаяся Server-Side программированием c применением технологии Java и всех других J2EE ориентированных технологий (Spring, Struts, AJAX, Hibernate, JPA, OSGI, Eclipse и многих других), разрабатывающая свой технологический продукт в области ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад