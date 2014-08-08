jazzteam

Алексей jazzteam

 
43 годаБеларусь/Минск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужны 2-3 разработчика с отличным знанием Vaadin

    Необходимы 2-3 специалиста в Vaadin достойного уровня, которые имеют реальный и подтверждаемый опыт в Vaadin, Hibernate, SQL. Полный рабочий день. Отдается предпочтение кандидатам из Беларуси и ближайших стран.

    SQL
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется Rest API эксперт

    Требования: • REST API • Java • Postgresql • JSON • TCP/IP • Unit Testing, и как писать хорошие unit тесты • Hipchat или аналогичные инструменты Вы должны знать: • Agile/Kanban, и Scrum методологиями • Scrum инструменты (Jira, etc.) • Maven • Git • Linux • Как работает веб • ...

    PostgreSQLLinuxJavaRESTGit
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется специалист Oracle SOA + BPM

    Требования: Опыт работы от 3-х лет в должности аналитика в сфере автоматизации органов сектора государственного управления, или разработки корпоративных информационных систем. Ответственность, хорошие навыки общения, порядочность, креативный склад ума, активность, нацеленность на конечный результат, умение работать в ...

    OracleJava
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Cпециалист по Liferay

    Необходим специалист по Liferay высокого уровня, который имеет реальный и подтверждаемый опыт Liferay имплементаций и кастомизаций (портлеты, server-side логика, использование UI библиотеки от Liferay, хорошее владение архитектурой Liferay) для оказания консультационных услуг нашей компании по ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Java разработчик

    Инновационная технологическая IT-компания (Agile Java Development), занимающаяся Server-Side программированием c применением технологии Java и всех других J2EE ориентированных технологий (Spring, Struts, AJAX, Hibernate, JPA, OSGI, Eclipse и многих других), разрабатывающая свой технологический продукт в области ...

    JavascriptHTMLAjaxJava
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад