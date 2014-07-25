Java разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка172 просмотра

Инновационная технологическая IT-компания (Agile Java Development), занимающаяся Server-Side программированием c применением технологии Java и всех других J2EE ориентированных технологий (Spring, Struts, AJAX, Hibernate, JPA, OSGI, Eclipse и многих других), разрабатывающая свой технологический продукт в области автоматизации тестирования и оказывающая другие IT-услуги для программистских компаний (аудит, обучение, консультации, тренинги), ищет способных опытных программистов для участия в проектах, которые выполняются для иностранных компаний, консультационных проектах и разработках собственных продуктов. Удалённое участие в проектов по вашему выбору. Возможен неполный рабочий день. По сути - работа на фрилансе с чётким выполнением своих обязанностей.

Обязанности:

- Разработка программного обеспечения с использованием технологии Java с обязательным написание автоматизированных тестов (JUnit, Test Driven Development)

- Участие в Agile/Scrum/XP процессах компании в качестве участника Scrum команд,

- Разработка архитектуры создаваемых проектов, с использованием UML

- Подддержание стандартов качества компании (Test Driven Development, Data Driven Testing) на высоком уровне

- Передача опыта, обучение коллег, создание карт памяти, презентаций

- Взаимодействие с Test Automation Engineers

- Участие в координации, логистике, управлении проектами (в том числе, Continuous Integration)

- Работа в качестве R&D (Research and Development) специалиста, осваивание, изучение, исследование новых технологий и принципов программирования

Требования:

- Возраст: от 22 лет

- Реальный опыт разработки коммерческих проектов на Java: от 2 лет. Владение основным стеком Web разработки (Spring, Hibernate, хороший JavaScript/AJAX, XML, отличное знание спецификации Java Servlets, хороший уровень HTML, опыт работы с одним из популярных MVC фреймворков)

- Хорошее знание ООП

- Опыт работы по Agile/Scrum/XP (участие в stand-ups, planning meetings, парное программирование, code review)

- Хороший опыт работы с JUnit и его производными

- Английский язык не ниже intermediate (нормальное, уверенное общение и письмо)

- Общее понимание методологии ведения IT-проектов, владение предметной областью IT индустрии

- Ответственность, хорошие навыки общения, порядочность, креативный склад ума, активность, нацеленность на конечный результат, умение работать в команде

AJAXHTMLJavaJavaScript
11 лет назад
jazzteam
Алексей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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