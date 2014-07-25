Есть бинарные файлы (название - текущая дата), которые создаются каждый день некоторым приложением, в них хранятся идентификатор и время. Нужно в определенный период времени (6:00 - 10:00) парсить идентификатор и время в файле за текущий ...
Java разработчик
Инновационная технологическая IT-компания (Agile Java Development), занимающаяся Server-Side программированием c применением технологии Java и всех других J2EE ориентированных технологий (Spring, Struts, AJAX, Hibernate, JPA, OSGI, Eclipse и многих других), разрабатывающая свой технологический продукт в области автоматизации тестирования и оказывающая другие IT-услуги для программистских компаний (аудит, обучение, консультации, тренинги), ищет способных опытных программистов для участия в проектах, которые выполняются для иностранных компаний, консультационных проектах и разработках собственных продуктов. Удалённое участие в проектов по вашему выбору. Возможен неполный рабочий день. По сути - работа на фрилансе с чётким выполнением своих обязанностей.
Обязанности:
- Разработка программного обеспечения с использованием технологии Java с обязательным написание автоматизированных тестов (JUnit, Test Driven Development)
- Участие в Agile/Scrum/XP процессах компании в качестве участника Scrum команд,
- Разработка архитектуры создаваемых проектов, с использованием UML
- Подддержание стандартов качества компании (Test Driven Development, Data Driven Testing) на высоком уровне
- Передача опыта, обучение коллег, создание карт памяти, презентаций
- Взаимодействие с Test Automation Engineers
- Участие в координации, логистике, управлении проектами (в том числе, Continuous Integration)
- Работа в качестве R&D (Research and Development) специалиста, осваивание, изучение, исследование новых технологий и принципов программирования
Требования:
- Возраст: от 22 лет
- Реальный опыт разработки коммерческих проектов на Java: от 2 лет. Владение основным стеком Web разработки (Spring, Hibernate, хороший JavaScript/AJAX, XML, отличное знание спецификации Java Servlets, хороший уровень HTML, опыт работы с одним из популярных MVC фреймворков)
- Хорошее знание ООП
- Опыт работы по Agile/Scrum/XP (участие в stand-ups, planning meetings, парное программирование, code review)
- Хороший опыт работы с JUnit и его производными
- Английский язык не ниже intermediate (нормальное, уверенное общение и письмо)
- Общее понимание методологии ведения IT-проектов, владение предметной областью IT индустрии
- Ответственность, хорошие навыки общения, порядочность, креативный склад ума, активность, нацеленность на конечный результат, умение работать в команде
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