Нужна программа с захватом видео.

Нужна программа, работающая аналогично примеру в ролике:

http://www.youtube.com/watch?v=vz29Jlcr_vw&feature=youtu.be&list=PLWuveigcpzLSHOkAX__u9yqJIrnid9nVh

1. выбор одного из ранее записанных роликов (видео, снятое на хромакей, мультгерой, 3d персонаж) и его трансляция на экран.

2. одновременная трансляция видео с человеком, находящимся перед экраном.

3. "захват" видео с экрана, на котором человек и ранее снятый персонаж.

4. сохранение до 3-х фотографий человека и "персонажа" в отдельной папке.

4. разделение на отдельные ролики снятого материала (для каждого, кто принимал участие).

5. автоматическое выкладывание роликов и фотографий на указанный ресурс.

6. автоматическая отправка на печать полученных фотографий (с изменением размера, наложением рамки/логотипа).

Убедительная просьба не давить интеллектом и писать мне вопросы и предложения доступным для восприятия непосвященным человеком языком.