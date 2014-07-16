Модернизация опен сорс приложения на .NET

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Закрыт4 заявки160 просмотров

Приветствую,

необходимо модернизировать опенсорсное десктопное ПО для 3д печати Solidoodle, скачать исходник можно тут: http://support.solidoodle.com/hc/en-us/articles/201294994-Downloading-Repetier-Host-and-Slic3r/

Детальное ТЗ в аттаче.

Жду вопросов, а так же оценки по срокам и бюджету.

11 лет назад
buckster
Максим 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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