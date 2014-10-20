Заказать услуги программиста ADO.NET

Найдите программиста ADO.NET прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Закажите услуги программиста ADO.NET на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.

  • Создать реляционную базу данных

    [u][b]Самое простое что можно быстро сделать чтобы кое как работало по заданию. Это вариант лаб. работы. Если где-то что-то криво будет или не совсем работать, ничего страшного. Главное основа по заданию чтобы было[/b][/u] Создать реляционную базу ...

    PHPJavascriptNode.jsADO.NETSQL
    Лабораторные работы3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужно внести правки в программу (C# + MySql + ADO.Net + WPF).

    Общая информация: 1) Программа представляет собой планировщик дел. 2) Часть программы уже частично написана. Использовался язык программирования C# ( + ADO.Net + WPF). Думаю, что будет логичным продолжить писать программу именно на C#. Дизайн приложения выполнен в ...

    MySQLADO.NET
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Загрузчик данных по сценарию

    Требуется написать загрузчик данных из нескольких ODBC-источников в приемник (MSSQL) согласно сценарию. Требования к используемым технологиям: - .Net Framework 4.5 - ADO.NET - MS SQL Server - Для работы с приемником использовать SqlConnection, SqlCommand, SqlTableAdapter - Для работы с источниками использовать ...

    ADO.NETSQL
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт на подобии метакритика на ASP.NET с использованием MVC

    Мне нужен переделанный сайт https://www.metacritic.com/ на ASP.NET с использованием MVC, но не со всем функционалом. Это курсовая работа, поэтому нужно просто чтоб пользователь мог авторизироваться на нем, оценить фильм(сериал или игру), оставить отзыв и добавить в ...

    ASP.NETADO.NET
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Программирование блокчейн модуля

    $1000

    Необходимо в кратчайшие сроки выполнить построение иерархии и архитектуры блокчейн компонента, отвечающего за транзакции внутри малых нод. Качественное ТЗ будет предоставлено,так же разработчику в помощь будет выделен инженер и сервер на платформе большой ноды. Язык ...

    BlockchainADO.NET
    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Подключение партнерских сервисов на проекте addventures.co (asp.net)

    Требуется подключить партнерские сервисы по поиску отелей/авиабилетов/экскурсий/авто/жд билетов в планировщике путешествий ADDventures.Co Используемые технологии в проекте: - asp.net mvc3, web service, soap, linq, entity framework, ado.net - много верстки в JS, не маловажным будет знание JavaScript ...

    JavascriptjQueryASP.NETADO.NET
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подключение партнерских сервисов на проекте addventures.co

    Требуется подключить партнерские сервисы по поиску отелей/авиабилетов/экскурсий/авто/жд билетов в планировщике путешествий ADDventures.Co Используемые технологии в проекте: - asp.net mvc3, web service, soap, linq, entity framework, ado.net - много верстки в JS, не маловажным будет знание JavaScript ...

    JavascriptjQueryASP.NETADO.NET
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Программирование на .NET 4.0, Silverlight, T-SQL, WCF

    $2000

    Реализация программы осуществляется с применением .NET 4.0, Silverlight, WCF, T-SQL, Stimulsoft.Report, SQL. Требования к кандидатам: •Опыт разработки на платформе .NET Framework и C# от 3х лет. •Уверенное знание Silverlight, ADO.NET, WCF. •Уверенное знание MS SQL ...

    ADO.NETSQL
    Системное программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка на .NET 4.0, Silverlight, WCF, T-SQL

    Подбираем команду для реализации долгосрочного проекта. Реализация будет осуществляться с применением .NET 4.0, Silverlight, WCF, T-SQL, Stimulsoft.Report, SQL. Требования к кандидатам: •Опыт разработки на платформе .NET Framework и C# от 3х лет. •Уверенное знание Silverlight, ...

    ADO.NETSQL
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется программист на «удаленную» работу

    Что мы предлагаем: - работу веб разработчиком в сложных интересных проектах - работа удаленно - оплата по фактически затраченному времени, а не по оценочным часам - обучение наших методологиям разработки - ставка от 80 до ...

    JavascriptBootstrapjQueryASP.NETADO.NETSQL
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программист на ASP.NET MVC, Silverlight, ADO.

    $10000

    Требования к кандидату: •Выполнение тестового задания •Опыт разработки на платформе .NET Framework и C# от 3х лет. •Знания основных концепций разработки на платформе .Net, принципов объектно-ориентированного программирования. •Уверенное знание ASP.NET MVC, Silverlight, ADO.NET, WCF, LINQ. •Опыт разработки с использованием ORM ...

    JavascriptHTMLCSSjQueryAjaxASP.NETADO.NETSQL
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрипт LiveChat

    $500

    Требуется написать LiveChat, который будет легко подключаться к сайту (сайтам) ASP.NET MVC Т.е. LiveChat должен использовать те же самые технологии разработки, что и сайты, в которые будет интегрироваться, а именно: VS2010SP1 (C#), SQLServer 2008, ADO.NET Entity ...

    JavascriptjQueryASP.NETADO.NET
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программист

    Для поддержки существующих проектов и/или их развития необходим опытный, квалифицированный и ответственный программист с навыками разработки и знаниями ASP.NET Web Forms 4.0, SQL Server, jQuery, ADO.NET Формы оплаты: либо почасовая, либо за объем работы. Могут быть ...

    jQueryASP.NETADO.NETSQL
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программа редактирования БД

    Есть небольшая БД (MSSQL) из трёх табличек по 2-5 полей каждая. Необходимо создать программу на C# (обязательное условие) для просмотра и редактирования значений БД. Обязательным условием является реализация с помощью LINQ to Entities Подробнее про это ...

    ADO.NET
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется программист asp.net web forms 4.0

    Добрый день. На удаленную работу требуется программист asp.net web forms 4.0. Что нам нужно: - хорошее знание asp.net web forms, jquery, ms sql server. - знание Entity Framework, ADO.NET. - умение создавать ascx компоненты. ...

    HTMLjQueryAjaxВерстка из PSDASP.NETADO.NETSQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется asp.net web forms разработчик удаленно

    Добрый день. На удаленную работу требуется программист asp.net web forms 4.0. Что нам нужно: - хорошее знание asp.net web forms, jquery, ms sql server. - знание Entity Framework, ADO.NET. - умение создавать ascx компоненты. ...

    jQueryAjaxВерстка из PSDASP.NETADO.NETSQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработчик C# ASP.NET MVC, WebForms (удаленная)

    Требуется разработчик со знаниями ASP.NET MVC (WebForms для поддержки старых проектов). Можно без опыта работы, но тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО со своими КАЧЕСТВЕННЫМИ наработками. Оплата позадачная, по обговоренному тарифу. Любая предложенная работа будет оплачена. Первое задание хоть и тестовое, но будет ...

    JavascriptHTMLCSSjQueryASP.NETADO.NETSQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • ASP.Net программист

    Требуется asp программист для постоянного сотрудничества. Обязанности: • Разработка и модификация web сайтов, web интерфейсов на технологиях ASP.NET Web Forms. Требования: • Опыт разработки приложений на платформе ...

    CSSASP.NETADO.NETSQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист VB.Net

    На поддержку существующей надстройки к excel требуется программист VB.Net Обязательные требования: - VB.NET - Linq To Sql - ADO.NET - ClickOnce - Mercurial

    ADO.NETSQL
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад