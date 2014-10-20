Мне нужен переделанный сайт https://www.metacritic.com/ на ASP.NET с использованием MVC, но не со всем функционалом. Это курсовая работа, поэтому нужно просто чтоб пользователь мог авторизироваться на нем, оценить фильм(сериал или игру), оставить отзыв и добавить в ...