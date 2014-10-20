[u][b]Самое простое что можно быстро сделать чтобы кое как работало по заданию. Это вариант лаб. работы. Если где-то что-то криво будет или не совсем работать, ничего страшного. Главное основа по заданию чтобы было[/b][/u] Создать реляционную базу ...
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- PHPJavascriptNode.jsADO.NETSQLЛабораторные работы3 заявкиЗакрыт2 года назад
Общая информация: 1) Программа представляет собой планировщик дел. 2) Часть программы уже частично написана. Использовался язык программирования C# ( + ADO.Net + WPF). Думаю, что будет логичным продолжить писать программу именно на C#. Дизайн приложения выполнен в ...MySQLADO.NETПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется написать загрузчик данных из нескольких ODBC-источников в приемник (MSSQL) согласно сценарию. Требования к используемым технологиям: - .Net Framework 4.5 - ADO.NET - MS SQL Server - Для работы с приемником использовать SqlConnection, SqlCommand, SqlTableAdapter - Для работы с источниками использовать ...Базы данных1 заявкаЗакрыт4 года назад
Мне нужен переделанный сайт https://www.metacritic.com/ на ASP.NET с использованием MVC, но не со всем функционалом. Это курсовая работа, поэтому нужно просто чтоб пользователь мог авторизироваться на нем, оценить фильм(сериал или игру), оставить отзыв и добавить в ...ASP.NETADO.NETСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт4 года назад
- $1000
Необходимо в кратчайшие сроки выполнить построение иерархии и архитектуры блокчейн компонента, отвечающего за транзакции внутри малых нод. Качественное ТЗ будет предоставлено,так же разработчику в помощь будет выделен инженер и сервер на платформе большой ноды. Язык ...BlockchainADO.NETСистемное программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Нужна помощь по ADO.NET C#, раньше программировал C# WFA, C++, Delphi, а в этой среде впервые. Подробности в прикрепленном файле.DelphiADO.NETВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется подключить партнерские сервисы по поиску отелей/авиабилетов/экскурсий/авто/жд билетов в планировщике путешествий ADDventures.Co Используемые технологии в проекте: - asp.net mvc3, web service, soap, linq, entity framework, ado.net - много верстки в JS, не маловажным будет знание JavaScript ...Закрыт8 лет назад
Требуется подключить партнерские сервисы по поиску отелей/авиабилетов/экскурсий/авто/жд билетов в планировщике путешествий ADDventures.Co Используемые технологии в проекте: - asp.net mvc3, web service, soap, linq, entity framework, ado.net - много верстки в JS, не маловажным будет знание JavaScript ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $2000
Реализация программы осуществляется с применением .NET 4.0, Silverlight, WCF, T-SQL, Stimulsoft.Report, SQL. Требования к кандидатам: •Опыт разработки на платформе .NET Framework и C# от 3х лет. •Уверенное знание Silverlight, ADO.NET, WCF. •Уверенное знание MS SQL ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Подбираем команду для реализации долгосрочного проекта. Реализация будет осуществляться с применением .NET 4.0, Silverlight, WCF, T-SQL, Stimulsoft.Report, SQL. Требования к кандидатам: •Опыт разработки на платформе .NET Framework и C# от 3х лет. •Уверенное знание Silverlight, ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Что мы предлагаем: - работу веб разработчиком в сложных интересных проектах - работа удаленно - оплата по фактически затраченному времени, а не по оценочным часам - обучение наших методологиям разработки - ставка от 80 до ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10000
Требования к кандидату: •Выполнение тестового задания •Опыт разработки на платформе .NET Framework и C# от 3х лет. •Знания основных концепций разработки на платформе .Net, принципов объектно-ориентированного программирования. •Уверенное знание ASP.NET MVC, Silverlight, ADO.NET, WCF, LINQ. •Опыт разработки с использованием ORM ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $500
Требуется написать LiveChat, который будет легко подключаться к сайту (сайтам) ASP.NET MVC Т.е. LiveChat должен использовать те же самые технологии разработки, что и сайты, в которые будет интегрироваться, а именно: VS2010SP1 (C#), SQLServer 2008, ADO.NET Entity ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Для поддержки существующих проектов и/или их развития необходим опытный, квалифицированный и ответственный программист с навыками разработки и знаниями ASP.NET Web Forms 4.0, SQL Server, jQuery, ADO.NET Формы оплаты: либо почасовая, либо за объем работы. Могут быть ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть небольшая БД (MSSQL) из трёх табличек по 2-5 полей каждая. Необходимо создать программу на C# (обязательное условие) для просмотра и редактирования значений БД. Обязательным условием является реализация с помощью LINQ to Entities Подробнее про это ...ADO.NETПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Добрый день. На удаленную работу требуется программист asp.net web forms 4.0. Что нам нужно: - хорошее знание asp.net web forms, jquery, ms sql server. - знание Entity Framework, ADO.NET. - умение создавать ascx компоненты. ...Закрыт10 лет назад
Добрый день. На удаленную работу требуется программист asp.net web forms 4.0. Что нам нужно: - хорошее знание asp.net web forms, jquery, ms sql server. - знание Entity Framework, ADO.NET. - умение создавать ascx компоненты. ...Закрыт11 лет назад
Требуется разработчик со знаниями ASP.NET MVC (WebForms для поддержки старых проектов). Можно без опыта работы, но тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО со своими КАЧЕСТВЕННЫМИ наработками. Оплата позадачная, по обговоренному тарифу. Любая предложенная работа будет оплачена. Первое задание хоть и тестовое, но будет ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется asp программист для постоянного сотрудничества. Обязанности: • Разработка и модификация web сайтов, web интерфейсов на технологиях ASP.NET Web Forms. Требования: • Опыт разработки приложений на платформе ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
На поддержку существующей надстройки к excel требуется программист VB.Net Обязательные требования: - VB.NET - Linq To Sql - ADO.NET - ClickOnce - MercurialПрикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад