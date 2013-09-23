1. На моем сайте (http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.org/) есть кнопка рсс, но нет счетчика подписчиков.. нужен какой-нибудь самый простой, вставить в виджет в правую колонку блога, я сама ее потом куда понравится перемещу. 2. в фейсбуке есть кнопка share... ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
На удаленную работу требуется программист asp.net web forms 4.0.
Что нам нужно:
- хорошее знание asp.net web forms, jquery, ms sql server.
- знание Entity Framework, ADO.NET.
- умение создавать ascx компоненты.
- ajax через jquery.
- Linq (в связке с EF).
- верстка из psd макетов на xhtml (или HTML5) + css3.
- используемый инструмент - MS Web Developer 2010.
- умение писать отчеты по своей работе и вести документацию.
- умение сопровождать существующие системы
Желательно, но не критично:
- работа с SVN.
- навыки интеграции со сторонними API (через XML, JSON, SOAP).
Условия:
- оплата почасовая по оценочной договорной стоимости
- работа удаленная
- занятость частичная
- в случае своевременного закрытия проектов вы получаете дополнительные бонусы.
Работы много.
В случае заинтересованности пишите на сайт или на почту ruslan[точка]rudensoft[sobaka]yandex.ru с темой “Разработчик ASP.NET” в следующем формате:
- ФИО
- Ссылка на резюме
- Портфолио
- Ваша текущая ставка
- Сколько часов в неделю вы можете уделять нашим проектам
- Ваши знания и опыт (краткая оценка) по указанным технологиям.
- Ваши вопросы
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