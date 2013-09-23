Требуется программист asp.net web forms 4.0

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Добрый день.

На удаленную работу требуется программист asp.net web forms 4.0.

Что нам нужно:

- хорошее знание asp.net web forms, jquery, ms sql server.

- знание Entity Framework, ADO.NET.

- умение создавать ascx компоненты.

- ajax через jquery.

- Linq (в связке с EF).

- верстка из psd макетов на xhtml (или HTML5) + css3.

- используемый инструмент - MS Web Developer 2010.

- умение писать отчеты по своей работе и вести документацию.

- умение сопровождать существующие системы

Желательно, но не критично:

- работа с SVN.

- навыки интеграции со сторонними API (через XML, JSON, SOAP).

Условия:

- оплата почасовая по оценочной договорной стоимости

- работа удаленная

- занятость частичная

- в случае своевременного закрытия проектов вы получаете дополнительные бонусы.

Работы много.

В случае заинтересованности пишите на сайт или на почту ruslan[точка]rudensoft[sobaka]yandex.ru с темой “Разработчик ASP.NET” в следующем формате:

- ФИО

- Email

- Ссылка на резюме

- Портфолио

- Ваша текущая ставка

- Сколько часов в неделю вы можете уделять нашим проектам

- Ваши знания и опыт (краткая оценка) по указанным технологиям.

- Ваши вопросы

10 лет назад
hecrus
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
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