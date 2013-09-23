Панель заказов просмотров

1. На моем сайте (http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.org/) есть кнопка рсс, но нет счетчика подписчиков.. нужен какой-нибудь самый простой, вставить в виджет в правую колонку блога, я сама ее потом куда понравится перемещу. 2. в фейсбуке есть кнопка share... ...