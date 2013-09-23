Нужна помощь в верстке страницы для modx

Необходимо переделать сайт, а именно: 1. Откорректировать движок и подсверстать дизайн 2. Отредактировать и протестировать модули (форма обратной связи, обратный звонок, корзина, показ картинок в увеличенном виде). Они работают, но есть недочеты 3. Создать необходимое количество страниц ...
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Кто из студентов хочет подзаработать? Работа на один вечер – нужно сделать верстку одной страницы на modx.
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