Доработать блог WORDPRESS

1. На моем сайте (http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.org/) есть кнопка рсс, но нет счетчика подписчиков.. нужен какой-нибудь самый простой, вставить в виджет в правую колонку блога, я сама ее потом куда понравится перемещу.

2. в фейсбуке есть кнопка share... надо сделать так, чтобы она автоматически появлялась под каждым новым постом и под большой картинкой, которая открывается, если нажать на одну из картинок в ленте (под превьюшками, соответственно, ее быть не должно)

это о кнопке

https://developers.facebook.com/docs/plugins/share/

это пример, что должно появиться, если пользователь нажмет на маленькую самую кнопочку share под картинкой

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fparse.com

3. эта кнопка share также должна появиться под всеми существующими предыдущими постами блога.