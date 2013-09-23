Доработать блог WORDPRESS

Необходимо переделать сайт, а именно: 1. Откорректировать движок и подсверстать дизайн 2. Отредактировать и протестировать модули (форма обратной связи, обратный звонок, корзина, показ картинок в увеличенном виде). Они работают, но есть недочеты 3. Создать необходимое количество страниц ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. На моем сайте (http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.org/) есть кнопка рсс, но нет счетчика подписчиков.. нужен какой-нибудь самый простой, вставить в виджет в правую колонку блога, я сама ее потом куда понравится перемещу.
2. в фейсбуке есть кнопка share... надо сделать так, чтобы она автоматически появлялась под каждым новым постом и под большой картинкой, которая открывается, если нажать на одну из картинок в ленте (под превьюшками, соответственно, ее быть не должно)
это о кнопке
https://developers.facebook.com/docs/plugins/share/
это пример, что должно появиться, если пользователь нажмет на маленькую самую кнопочку share под картинкой
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fparse.com
3. эта кнопка share также должна появиться под всеми существующими предыдущими постами блога.
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