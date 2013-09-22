Парсинг ТаоБао, API .

$100
Веб-программированиеЗакрытнет заявок144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мне нужен программист, который уже работал с таобао и инегрировал его с другими сайтами. У меня есть ключи к API, но они не полные, нужно совершить ряд манипуляций, чтобы таобао дали полные доступы. Мои програмисты, немного растерялись. Мне нужен человек который уже работал с таобао и знает систему. Работа заключается в том, чтобы проконсультировать програмистов, в целом, помочь получить полные доступы. Если человек действительно этим занимался, работы на 10 минут.

10 лет назад
Sekoko
Глеб 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
16 дней назад
  • Похожие заказы

  • Таймер

    $50

    Есть готовый таймер на js. Необходимо написать скрипт для ежедневного автоматического запуска и остановки в определенное время. Например: каждый день в 3:59 заканчивается отсчет и в 4:00 утра начинается с начала т.е ровно ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Скрипт

    $50

    Нужен скриптик: Пользователь переходит по ссылке, его редиректит на другую ссылку вида http://www.example.com/index*************.jpg Нужно сделать так чтобы кусочек ссылки за звездочками записывался в отдельный txt файл на моём сервере. Редирект происходит вне моего сервера.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Внести изменение в в каталог. Сайт на битриксе

    Нужно переделать каталог на сайте http://dealeram.ru/catalog/. Нужно 1. Чтобы при выборе в форме категории и нажатие на кнопке сортировки в URL добавлялся символьный код. Пример: при выборе "оборудование и инструмент" url должен стать http://dealeram.ru/catalog/oborudovanie-instrument/. и при этом ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Работа по сайту

    ТЗ — Городской портал — www.ykt.name 1) прикрутить граббер новостей по категориям парсер и добавление фото и новости ( ссылку откуда напишу в личке) 2) поменять дизайн портала сделать верстку грамотно и красиво. 3) добавить смс биллинг на ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • PHP-программист,

    $1000

    амбициозную команду веб-разработчиков ищется PHP программист. Опытный коллектив, интересные задачи, достойная оплата. Оплачиваемые отпуска и больничные. График 5/2, зарплата от 20.000 руб. + ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт "звонок"

    $50

    Звонок с сайта. «Звонок с сайта» - Сделать специальную кнопку (Скрипт) на сайте www.TM-TRANS.com, нажав на которую, потенциальный клиент сможет бесплатно для него позвонить в компанию. Звонок с сайта перенаправляется на сервер телефонии под ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить ошибку php на сайте

    Сайт на wordpress. В админке в настройке сайта при удалении одного пункта из левого меню (рис.1) - пропадает контент в новом разделе сайта (рис.3) Нужно поправить что бы эта настройка (рис.2) (вкл/выкл этого пункта меню) не влияла ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Скрипт на PHP+CURL (https)

    $50

    Требуется написать скрипт на PHP, который будет по крону заходить в мой личный кабинет здесь: https://go2baza.cnt.ru/cnt/login.jsp (логин/пароль без сертификатов), парсить остаток средств на моем счету и отправлять мне mail когда он ниже критической суммы.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад