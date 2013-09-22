Парсинг ТаоБао, API .

Мне нужен программист, который уже работал с таобао и инегрировал его с другими сайтами. У меня есть ключи к API, но они не полные, нужно совершить ряд манипуляций, чтобы таобао дали полные доступы. Мои програмисты, немного растерялись. Мне нужен человек который уже работал с таобао и знает систему. Работа заключается в том, чтобы проконсультировать програмистов, в целом, помочь получить полные доступы. Если человек действительно этим занимался, работы на 10 минут.