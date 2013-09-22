Работа по сайту

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка219 просмотров
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ТЗ — Городской портал — www.ykt.name

1) прикрутить граббер новостей по категориям парсер и добавление фото и новости

( ссылку откуда напишу в личке)

2) поменять дизайн портала сделать верстку грамотно и красиво.

3) добавить смс биллинг на подачу объявлений и каталогов.

цена работы в личку обсудим

(Бюджет будет выбран лучший вариант и приступаем к работе)

10 лет назад
yktname
Петр 
53 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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