Программист на постоянной основе

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок233 просмотра
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Пожелания

-CMS MODX

-Уметь разобраться в чужом коде.

-Иметь базовые знания mysql, javascript, html, css

-Иметь желание и возможность работать

-Скайп обязателен.

Плюс в работе с нами:

-моментальная оплата после выполнения работы

-оплата от 15$/час

-постоянный объем работы

Возможные варианты оплаты работ: яндекс деньги.вебмани,сбербанк и другие платежные системы

10 лет назад
gas6
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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