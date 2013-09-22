Программист на постоянной основе

Необходимо доработать существующего робота написанного на python, в использованные технологии входит rabbitmq, celery и собственно сам питон 2 ветки. Так же нужно чтобы исполнитель хорошо разбирался в *nix системах. Ищу человека с опытом, ответственного и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пожелания
-CMS MODX
-Уметь разобраться в чужом коде.
-Иметь базовые знания mysql, javascript, html, css
-Иметь желание и возможность работать
-Скайп обязателен.
Плюс в работе с нами:
-моментальная оплата после выполнения работы
-оплата от 15$/час
-постоянный объем работы
Возможные варианты оплаты работ: яндекс деньги.вебмани,сбербанк и другие платежные системы
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