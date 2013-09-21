Доработка crwaler на python

Необходимо доработать существующего робота написанного на python, в использованные технологии входит rabbitmq, celery и собственно сам питон 2 ветки. Так же нужно чтобы исполнитель хорошо разбирался в *nix системах. Ищу человека с опытом, ответственного и с творческим подходом, способным предлагать лучшие варианты для реализации дополнительного функционала. Более подробно готов обсуждать с выбранным специалистом.

умение пользоваться git и знание postgresql приветствуется.