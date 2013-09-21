Калькулятор на js

Прикладываю макет,все исходники.цена? Нужно сделать вёрстку и потом залить на движок.Интересует срок и стоимость! Контента там нет На лечтнице есть кружочки, при наведении на определенный появдяется скрытый div с небольшим контентом В самом низу слайдер работ. При ...