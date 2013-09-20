Нужна вёрстка и интеграция

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок188 просмотров
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Прикладываю макет,все исходники.цена? Нужно сделать вёрстку и потом залить на движок.Интересует срок и стоимость!

Контента там нет

На лечтнице есть кружочки, при наведении на определенный появдяется скрытый div с небольшим контентом

В самом низу слайдер работ. При наведении фотка как бы вверх. Клик увеличивает фото.

Движок WP,на почту скину исходники.Срок 3-5 дней

В меню есть область "Более 200 клиентов" и "Погонный метр 500". Это должны быть 2 области для вставки текста

10 лет назад
SpecialHelpPoisk
Аркадий 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 отзывов(-1)
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