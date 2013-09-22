Добавить в стиль prosilver phpbb3 меню

Веб-программированиеЗавершен2 заявки143 просмотра
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Требуется добавить в стиль prosilver phpbb3 в левую колонку раздвигающееся меню типа "аккордеон".

PHP
10 лет назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Paule
Павел 
50 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Работа сделана быстро, качественно. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
C Александром было приятно работать. Предоставил всё, что требовалось. Тут же оплатил. Рекомендую.
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