Требуется PHP-программист с опытом работы с Joomla

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок173 просмотра
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Для работы над проектом на Joomla 1.0 требуется программист. Работа удаленная.

Задачи — доработки существующих и внедрение новых сервисов.

Требование — умение разбираться в чужом коде. Знание PHP, MySQL, AJAX, JavaScript

Оплата попроектно.

PHPJoomla
10 лет назад
baltuk
Олег 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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