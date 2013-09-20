Требуется PHP-программист с опытом работы с Joomla

Сайт на Joomla находится в разработке и нужно сделать следующее: 1. Найти или запрограммировать переключатель шаблонов как например это реализовано вот здесь >> http://www.joomlart.com/demo/#ja_muzic или здесь >> http://www.yootheme.com/demo/joomla/moreno. 2. Найти и настроить систему оплаты/получения шаблонов. Можно ...