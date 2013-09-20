Установка открытой онлайн-игры на мой хостинг

Задача написать парсеры, которые бы брали данные из трех источников - отдают в xml или api. В каждом источнике 10-15 тыс позиций и у каждой позиции набор параметров свой. Похожий очень, но разный местами. Задача ...
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Требуется установка игры http://browserquest.mozilla.org/ на мой хостинг.
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