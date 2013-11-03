Добавить метаданные в ролики

Необходимо написать программу на мебельную тематику, интерфейс в psd прилагается. Все фотоматериалы прилагаются. Подробное ТЗ прилагается.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, проигрывает flv-ролики Jw PLAYERом, сервер стрим поддерживает, на некоторых роликах работает перемотка, а на большей части перемотка не работает, видимо нет метаданных (могу ошибаться). Требуется добавить те самые метаданные (перекодировать или еще что-то) на удаленном сервере.
Указывайте пожалуйста ICQ
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $1000
Требуется доработать модули, вывод на сайт. Обязательно опыт с CMS IBM WebSphereВеб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Доработать проект на CodeIgniter, исправить ошибки внести корректировки. Полное ТЗ прилагаетсяВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
необходимо доработать проект на yii + интеграция XML интерфейсов бронирования отелей, интерфейс предоставим. Полное ТЗ в файле.Закрыт10 лет назад
Запрограммировать и сверстать на CMS форму для принятия заявки и форму для формирования коммерческого предложения. В случае заявки отправка на почту, в случае КП форма для печати. В предлагать услуги с ценой(пусть приблизительной).Закрыт10 лет назад
Требуется на сайт добавить простую и легкую фото галерею. Фото работы (услуга) списком + возможность открыть каждую фото отдельно с подписью. От вас стоимость и сроки. СП_Закрыт10 лет назад
Для Opencart 1.5.1.3 необходимо сделать шаблон для отдельных категорий, чтобы он выглядел так: http://dess81.tmweb.ru/port-arthur5/ Т.е. одна большая картинка и 3 миниатюры. Справа размещено не просто краткое описание, а нужно добавить в админке каждую строку отдельно: строка: название строка: судно строка: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно сверстать страницу ( одностраничник, макет в формате .psd). Макет не сложный, верстка не резинова (фиксированный размер), на одностраничнике два вида форм отправки со стандартными полями (тел., имя, e-mail), и возможно голосование из двух пунктов ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт10 лет назад
Вы должны уметь: Писать код на js Разбираться с API Уметь работать с движками БД. Быть гибким и предлагать варианты реализации. Цель: необходимо написать админку для генерации js скрипта, который будет работать на стороне клиента и передавать нужные данные в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Снова вирусы на хостинге просим разобратся действительно толковых людей, которые смогут решить проблему раз и навсегда.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад