Доработка интернет-магазина

Для Opencart 1.5.1.3 необходимо сделать шаблон для отдельных категорий, чтобы он выглядел так:

http://dess81.tmweb.ru/port-arthur5/

Т.е. одна большая картинка и 3 миниатюры.

Справа размещено не просто краткое описание, а нужно добавить в админке каждую строку отдельно:

строка: название

строка: судно

строка: производитель

и т.д.

Это будет работать только для подкатегорий категории "Галерея проектов" (может привязать по ID, либо может сделать просто опцию при создании новой категории типа checkbox "Галерея проектов", и там где стоит эта галочка, применяется это оформление).