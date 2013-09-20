Доработка сайта на Python

Нужен толковый спец который хорошо разбирается в симпле! Требуется закончить проект, т.к. предыдущий исполнитель не выполнил полностью работу и пропал. stopnikotin точка ru – старый сайт stopnikotin точка ru/new – версия на симпле Проблемы следующие: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется из каталога сделать интернет-магазин(добавить корзину и весь функционал оформления заказа). Сайт сделан на Python. Процесс оформления заказа будет как на store.artlebedev.ru прошу написать примерную стоимость.
Адрес сайта: officemark.ru
Это копия сайта komus.ru для г.Челябинска
А. Общая изначальная задача: сделать копию сайта komus.ru для одного региона. Парсинг товаров раз в сутки(добавлять новые товары, удалять отсутствующие).
Б. Предыдущий разработчик пропал на таком этапе: сделал парсер и каталог, частично оптимизировал скорость работы. Не сделанным осталось – корзина. Парсер(судя по всему работает некорректно).
В. Текущая потребность:
1. Посмотреть код, и где возможно – убрать косяки, по возможности оптимизировать скорость работы.
2. Разобраться и настроить парсер(парсер работал, но копировал не все товары и в каталоге был неверным подсчёт товаров).
3. Сделать оформление заказа в самом широком смысле(для физ лиц и юр.лиц с историей заказов, скидкой, генерацией для печати документов на оплату).
Сориентируйте пожалуйста по примерной стоимости и примерному времени.
Так же прошу сориентировать по стоимости изначальной разработки этого сайта с парсером с нуля до конца, включая настройку сервера.
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