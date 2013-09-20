Доработка сайта на Python

Требуется из каталога сделать интернет-магазин(добавить корзину и весь функционал оформления заказа). Сайт сделан на Python. Процесс оформления заказа будет как на store.artlebedev.ru прошу написать примерную стоимость.

Адрес сайта: officemark.ru

Это копия сайта komus.ru для г.Челябинска

А. Общая изначальная задача: сделать копию сайта komus.ru для одного региона. Парсинг товаров раз в сутки(добавлять новые товары, удалять отсутствующие).

Б. Предыдущий разработчик пропал на таком этапе: сделал парсер и каталог, частично оптимизировал скорость работы. Не сделанным осталось – корзина. Парсер(судя по всему работает некорректно).

В. Текущая потребность:

1. Посмотреть код, и где возможно – убрать косяки, по возможности оптимизировать скорость работы.

2. Разобраться и настроить парсер(парсер работал, но копировал не все товары и в каталоге был неверным подсчёт товаров).

3. Сделать оформление заказа в самом широком смысле(для физ лиц и юр.лиц с историей заказов, скидкой, генерацией для печати документов на оплату).

Сориентируйте пожалуйста по примерной стоимости и примерному времени.

Так же прошу сориентировать по стоимости изначальной разработки этого сайта с парсером с нуля до конца, включая настройку сервера.