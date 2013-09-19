Разработка многофункциональной CMS

Есть идея к созданию нестандартного фукционала для учета работы и общения с сотрудниками. с различными модулями (общение-час, обмен фотографиями, платежном модуле, таймере, смс информировании) и других модулях.

приветствуется участие в проекте и желание создать что-то новое и удобное для пользователя.

есть техзадание и понимание что и как надо делать.

Стандартные языки программирования, ответственность, исполнительность.

Работа на длительное время, так как проект будет развиваться и потребует при пользовании доработок.