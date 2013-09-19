Написать калькулятор с 3-мя переменными на JS

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок164 просмотра
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Написать калькулятор Зеленой карты с 3-мя переменными на JS

10 лет назад
Leonidll
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Hello_World
Олег 
39 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва(-2)
10 лет назад
$20
1 день
Получил деньги, работу не сделал, на связь не выходит. Не рекомендую.
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