Подправить Backbone и проконсультировать

Для интернет-магазина необходимо написать скрипт по расчету стоимости доставки курьерской службой DpD. Расчет в автоматическом режиме, с фиксированной точкой отправки (точка доставки из карточки клиента) и учетом веса товара. Стоимость доставки должна быть подстановлена в ...
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Доброго времени суток.
Есть проект на Django в начальной стадии, с подключенным Tastypie. Для взаимодействия с ним есть небольшой проект на backbone, правда нерабочий, который как раз и нужно исправить + ответить потом на вопросы по реализации.
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